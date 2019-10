Pipistrel dobavil vseh 194 letal za indijsko vojsko

Ajdovščina, 22. oktobra - Proizvajalec ultralahkih letal Pipistrel je indijskemu ministrstvu za obrambo nedavno predal še zadnjo pošiljko od skupaj 194 naročenih letal. Del pogodbe z indijsko vlado, ki se nanaša na dobavo, je tako izpolnjen, storitve, kot so podpora strankam, servisiranje in dobava nadomestnih delov, pa bodo trajali še dolgo, so sporočili iz Pipistrela.