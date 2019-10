Ljubljana, 22. oktobra - Svojci pogrešajo 17-letno Tjašo Prekupec Novak iz Ljubljane. Nazadnje so jo videli v soboto dopoldne na območju Bežigrada. Visoka je 165 centimetrov, normalne postave in dolgih las, pobarvanih na svetlo rdečo. Oblečena je bila v svetel pikast pulover z zadrgo, črne natrgane hlače in pisane čevlje z rožicami, pri sebi pa ima črno žensko torbico.