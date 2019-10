Ljubljana, 22. oktobra - Novinarska konferenca Mariborskega vodovoda, na kateri bodo med drugim predstavili rezultate analize zadovoljstva lastnikov, uporabnikov in zaposlenih ter poslovne aktivnosti do konca tega leta, bo danes ob 12. uri (IN NE ob 10. uri, kot smo pomotoma zapisali) na sedežu podjetja na Jadranski cesti 24 v Mariboru.