Potrdilo o nekaznovanosti odslej mogoče pridobiti tudi preko eUprave

Ljubljana, 22. oktobra - Potrdilo o nekaznovanosti je po novem mogoče v elektronski obliki pridobiti preko portala eUprava, so zapisali na pravosodnem ministrstvu. Potrdil o kaznovanosti in potrdil za uveljavljanje pravic v tujini še ne bo mogoče elektronsko vročati. Do sedaj je bilo mogoče preko eUprave oddati vlogo za izdajo potrdila, ki je bilo nato vročeno po pošti.