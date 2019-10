Federer, ki je v Baslu odigral dvoboj številka 1500, vse bližje Connorsu

Basel, 22. oktobra - Švicarski teniški as Roger Federer je v ponedeljek lov na deseto turnirsko zmago na turnirju ATP v Baslu začel s prepričljivo zmago. To sta bila Federerjev 1500. posamični dvoboj in 1232. zmaga na turneji ATP v karieri. Absolutni rekorder po številu nastopov je legendarni Američan Jimmmy Connors (1556), a se mu Švicar vztrajno bliža.