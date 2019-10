Trump napada demokrate in terja zvestobo republikancev

Washington, 22. oktobra - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek nadaljeval s kritikami na račun kongresne preiskave pred ustavno obtožbo in dejal, da so jo demokrati sprožili, ker menijo, da lahko s tem zmagajo na volitvah prihodnje leto. Demokrati odgovarjajo, da je to zadnji razlog, zaradi katerega so začeli preiskavo.