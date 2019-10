Facebook krepi varnost pred naslednjimi predsedniškimi volitvami v ZDA

New York, 22. oktobra - Facebook je v ponedeljek predstavil vrsto novih prizadevanj za povečanje varnosti pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2020 ter sporočil, da je s svoje platforme odstranil več deset lažnih ruskih in iranskih računov. Rusi so namreč leta 2016 izkoriščali Facebook za širjenje laži in propagande.