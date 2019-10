Na območju Cerkelj ob Krki bo vojska izvajala taktično vajo Sokol II

Cerklje ob Krki, 22. oktobra - Pripadniki 10. pehotnega polka 1. brigade Slovenske vojske bodo od srede do petka, v okolici letališča Cerklje ob Krki in Gazice, izvajali taktično vajo Sokol II. Vajo bodo izvedli z uporabo manevrskega streliva in v sodelovanju s helikopterskimi posadkami ter brezpilotnimi letalnimi sistemi, so sporočili z obrambnega ministrstva.