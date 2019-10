Film Bog obstaja, ime ji je Petrunija z novimi nagradami

Skopje, 23. oktobra - Koprodukcijski film Bog obstaja, ime ji je Petrunija makedonske režiserke Teone Strugar Mitevske, pri katerem je sodelovala tudi Slovenija, je nedavno dobil glavno nagrado na festivalu All About Freedom v poljskem mestu Gdansk ter na filmskem festivalu v bosanski Tuzli. Do zdaj ima več kot 25 nagrad, poroča makedonska tiskovna agencija MIA.