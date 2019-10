Odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom pričakuje odziv slovenskih in evropskih ustanov

Ljubljana, 21. oktobra - Odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji je danes slovenskim in evropskim voditeljem poslal protestno izjavo zaradi visokih zapornih kaznih za devet nekdanjih voditeljev v Kataloniji in molka evropskih institucij. Ob dogajanju pričakujejo odziv tako slovenskih kot evropskih ustanov, so sporočili z odbora.