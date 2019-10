Slovenska vojska načrtuje nabavo 14 lahkih oklepnih vozil 6X6

Ljubljana, 21. oktobra - Potrebo po nakupu 14 lahkih oklepnih vozil 6X6 je izrazila Slovenska vojska. Trenutno ima 85 teh vozil, ki predstavljajo hrbtenico slovenskega obrambnega sistema. To hrbtenico pa je po oceni Slovenske vojske treba vzdrževati, glede na to, da do nakupa oklepnikov 8x8 še nekaj časa ne bo prišlo, je na seji DZ povedal obrambni minister Karl Erjavec.