Ministrstvo za zdravje obvestili o dvomljivem ravnanju nekaterih optikov koncesionarjev

Ljubljana, 21. oktobra - Ministrstvo za zdravje so obvestili o dvomljivem ravnanju v okviru koncesionarjev s področja okulistike, je na seji DZ opozoril minister Aleš Šabeder. Gre za to, da naj okulisti ne bi izdajali naročilnic za očala pacientom, ampak jih direktno posredujejo v optiko, ki je velikokrat v njihovi lasti. Na ta način pa kršijo pravico pacienta do izbire.