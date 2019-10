Poročilo o spornih izplačilih na mariborski univerzi novembra

Maribor, 22. oktobra - Izdelava končnega poročila o domnevno spornih izplačilih na Univerzi v Mariboru, ki so ga napovedovali za konec tega meseca, bo trajala več časa, kot so sprva predvidevali na rektoratu. Zaradi velikega obsega dela bo poročilo zaključeno šele sredi novembra, so pojasnili na univerzi.