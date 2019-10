Južnoafriški sodnik na SP v ragbiju poskrbel za incident

Oita, 21. oktobra - Svetovno prvenstvo v ragbiju na Japonskem je v zaključni fazi, saj so v nedeljo postali znani vsi polfinalisti. To so Anglija in Nova Zelandija ter Južna Afrika in Wales. Prav po tekmi slednjega v četrtfinalnem obračunu s Francozi pa je sodnik poskrbel za svojevrsten incident, ki odmeva v ragbijski javnosti.