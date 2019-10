Ljubljanski svetniki potrdili po 400 milijonov evrov vredna osnutka proračunov

Ljubljana, 21. oktobra - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji potrdili osnutka proračunskih dokumentov za leti 2020 in 2021, ki sta vredna po dobrih 400 milijonov evrov. V razpravi so opozicijski svetniki med drugim opozorili na zniževanje sredstev na kulturnih postavkah, prav tako je bilo slišati pozive k večjemu vlaganju v reševanje stanovanjske problematike.