Združenje koncesionarjev domov za starejše: Razlogi za razlike v ceni so objektivni

Ljubljana, 21. oktobra - Združenje koncesionarjev domov za starejše ob ugotovitvah računskega sodišča, da so koncesionarji dražji od javnih domov za starejše, opozarja, da so razlogi za razlike v ceni oskrbe objektivni. Javni domovi so zgradbo dobili v uporabo brezplačno, medtem ko morajo koncesionarji sami investirati v izgradnjo oziroma nakup objektov, so zapisali.