Na Slovaškem obtožnice proti štirim osumljencem za umor novinarja Kuciaka

Bratislava, 21. oktobra - Slovaško tožilstvo je danes vložilo obtožnice proti štirim osumljencem za umor novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke februarja lani. Gre za podjetnika, ki naj bi bil naročnik umora, in še tri osebe, ki jim tožilstvo očita organizacijo in izvedbo umora, so za slovaško tiskovno agencijo Tasr danes povedali na tožilstvu.