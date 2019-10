Celjska bolnišnica podpisala pogodbo z izvajalci za prvo etapo nadomestne novogradnje

Celje, 21. oktobra - Celjska bolnišnica je podpisala pogodbo s konzorcijem podjetij Kolektor Koling, Medicoengineering in Pomgrad, ki bo gradil prvo etapo nadomestne novogradnje. Uvedba izvajalca v posel bo predvidoma novembra, sam posel pa naj bi bil po terminskem planu izveden do konca februarja leta 2022, so danes sporočili iz celjske bolnišnice.