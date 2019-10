Slovenski odbojkarji na visokem sedmem mestu

Ljubljana, 21. oktobra - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je z izjemnimi nastopi v letošnjem poletju zagotovila nov rekordni dosežek, uvrščena je namreč na visoko sedmo mesto na evropski lestvici. Slovenski odbojkarji tako visoko v razvrstitvi še niso bili, dekleta so kljub dobremu rezultatu na evropskem prvenstvu izgubila eno mesto in so 21.