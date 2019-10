Na območju štirih policijskih uprav hišne preiskave zaradi prepovedanih drog

Murska Sobota, 21. oktobra - Kriminalisti in policisti na območju policijskih uprav (PU) Murska Sobota, Maribor, Celje in Ljubljana opravljajo hišne preiskave zaradi več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so sporočili s PU Murska Sobota.