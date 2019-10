Avstralski časopisi s potemnjenimi naslovnicami proti novinarskim omejitvam

Canberra, 21. oktobra - Časopisi v Avstraliji so danes izšli s počrnjenim besedilom na naslovnicah, s čimer so želeli izraziti protest proti zakonodaji s področja nacionalne varnosti, ki po navedbah novinarjev v državi duši novinarsko poročanje. Za ta korak so se odločili po več policijskih preiskavah v medijskih hišah in na domu novinarja junija letos.