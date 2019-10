Evropske borze v nov teden z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 21. oktobra - Evropske borze so nov teden začele z rastjo indeksov. Vlagatelji na stari celini so pozorni predvsem na dogajanje v Veliki Britaniji, ker britanskemu premierju Borisu Johnsonu ni uspelo, da bi poslanci že v soboto podprli novi ločitveni sporazum, ki sta ga dosegla britanska vlada in EU.