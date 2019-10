Ljubljana, 21. oktobra - V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve smrtni prometni nesreči, v katerih so umrli trije udeleženci.

Letos so slovenske ceste terjale 79 smrtnih žrtev, v enakem obdobju preteklega leta pa 78 smrtnih žrtev, so danes sporočili z Generalne policijske uprave.