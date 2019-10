Edmonton oddal točko v kanadskem derbiju

New York, 21. oktobra - Hokejisti Edmontona so ponoči v severnoameriški hokejski ligi NHL zamudili priložnost, da vsaj začasno sami prevzamejo vodstvo na lestvici. V kanadskem derbiju je bil od Edmontona po izvajanju kazenskih strelov boljši Winnipeg. Edmonton je z osvojeno točko pri skupaj 15 točkah, kolikor jih imata tudi Colorado in Buffalo.