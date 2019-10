Andy Murray po letu 2017 spet osvojil turnir

Antwerpen, 20. oktobra - Škotski teniški igralec Andy Murray se je prvič po letu 2017 in tem ko je zaradi poškodb že napovedal, da bo lopar postavil v kot, spet prebil do turnirske zmage. V finalu 635.000 evrov vrednega turnirja v Antwerpnu je s 3:6, 6:4 in 6:4 premagal Švicarja Stana Wawrinko in se po skoraj dveh urah in pol razveselil 46. osvojenega turnirja v karieri.