Ljubljančani za konec visoko premagali Baske

Bolzano, 20. oktobra - Hokejisti ljubljanske SŽ Olimpije so končali nastope na celinskem pokalu, turnir drugega kroga je gostil južnotirolski Ritten. Slovenski prvaki so na turnirju dosegli le eno zmago, proti baskovskemu San Sebastianu so danes slavili s 6:1 (0:0, 3:0, 3:1), ter končali na tretjem mestu. V nadaljevanje tekmovanja je vodilo samo prvo mesto.