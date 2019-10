Na SP v ragbiju znani vsi polfinalisti

Tokio, 20. oktobra - Potem ko sta si polfinalno vstopnico že v soboto zagotovili Anglija in Novo Zelandija, sta si danes polfinalni nastop na svetovnem prvenstvu v ragbiju zagotovili še reprezentanci Walesa in Južne Afrike. Valižani so bili na koncu z 20:10 boljši od Francozov, Južnoafričani pa s 26:3 od gostiteljev Japoncev.