V nemirih v Kataloniji ta teden poškodovanih 579 ljudi

Barcelona, 20. oktobra - Zaradi nemirov, ki so ta teden v Kataloniji izbruhnili po obsodbi devetih katalonskih voditeljev zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev, je zdravstveno oskrbo potrebovalo 579 ljudi, je sporočila katalonska ministrica za zdravje Alba Verges, poroča katalonska tiskovna agencija Catalan News. Štirje so oslepeli na eno oko.