V Prosenjakovcih ponoči razstrelili bankomat

Moravske Toplice, 20. oktobra - Neznanci so minulo noč okoli 4. ure v Prosenjakovcih v Občini Moravske Toplice razstrelili bankomat. Zaradi eksplozije je nastala materialna škoda na bankomatu in objektu. Poškodovanih oseb ni bilo. Policisti še opravljajo ogled kraja dogodka in zbirajo obvestila.