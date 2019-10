Za baseballsko lovoriko v MLB Houston in Washington

New York, 20. oktobra - V severnoameriški baseballski ligi MLB sta znana oba finalista, ki se bosta v prestižnem dvoboju, World series, borila za naslov prvaka. Drugi udeleženci so igralci Houston Astros, ki so za finale premagali New York Yankees. V finalu bodo njihovi tekmeci Washington Nationals, ki jim je uvrstitev v odločilne boje uspela prvič v klubski zgodovini.