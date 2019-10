Ježica in Grosuplje do zanesljivih zmag

Ljubljana, 20. oktobra - Košarkarice so sinoči odigrale zadnje tri tekme četrtega kroga 1. SKL. Triglavanke so doma premagale Maribor z 69:57, ježičanke so bile zanesljivo uspešnejše od Domžal (91:45), Grosupeljčanke pa so po izjemni tretji četrtini (23:0) prišle do zmage nad Akson Ilirijo s 73:36.