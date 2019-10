Rusko-francoski finale v Moskvi

Moskva, 19. oktobra - Rus Andrej Rubljov in Francoz Adrian Mannarino sta finalista teniškega turnirja ATP v Moskvi z nagradnim skladom 840.130 dolarjev. Šestopostavljeni Rubljov je bil s 7:5 in 6:4 boljši od tretjega nosilca, Hrvata Marina Čilića, sedmopostavljeni Mannarino pa je s 6:3 in 6:4 izločil Italijana Andreasa Seppija.