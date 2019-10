Krajinović in Šapovalov finalista Stockholma

Stockholm, 19. oktobra - V finalu teniškega turnirja v Stockholmu se bosta pomerila Srb Filip Krajinović in Kanadčan Denis Šapovalov. Krajinović je v polfinalu s 4:6, 6:3, in 6:3 premagal petega nosilca Španca Pabbla Carreno-Busto, četrti nodilec Šapovalov pa je bil s 7:5 in 6:2 boljši od Japonca Yuichija Sugite.