Ostapenkova in Görgesova finalistki Luxembourga

Luxembourg, 19. oktobra - V finalu teniškega turnirja WTA v Luxembourgu se bosta pomerili Latvijka Jelena Ostapenko in Nemka Julia Görges. Ostapenkova je bila v polfinalu s 3:6, 6:3 in 6:2 boljša od Rusinje Ane Blinkove, Nemka, druga nosilka, pa je s 6:3 in 6:4 ugnala tretjo nosilko, Kazahstanko Jeleno Ribakovo.