Britanski poslanci preložili dokončno potrditev dogovora o brexitu

London, 19. oktobra - Britanski poslanci so danes po večurni burni razpravi podprli dopolnilo, s katerim so preložili dokončno potrditev dogovora o brexitu do sprejetja potrebne zakonodaje. To pomeni, da o novem dogovoru o brexitu danes ne bodo glasovali in da bo moral premier Boris Johnson Evropsko unijo zaprositi za novo preložitev brexita.