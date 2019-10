Pivčeva v Halozah o razvoju kmetijstva in turizma

Zavrč/Majšperk, 19. oktobra - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je v petek na povabilo Interesne zveze haloških občin in KGZS Zavod Ptuj obiskala Haloze. "Te imajo izjemne priložnosti za kmetijstvo in turizem. Ne vidim razloga, da ne bi postale biser," je dejala.