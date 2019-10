Tri Slovenke v prvi peterici, Kruder in Peharc brez polfinala

Peking, 19. oktobra - V Xiamenu na Kitajskem se je s kvalifikacijami začelo predzadnje dejanje letošnje sezone svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost. Slovenke so nalogo opravile z odliko. Janja Garnbret in Lučka Rakovec si delita najboljši dosežek, Mia Krampl je peta. Anže Peharc in Jernej Kruder se nista uvrstila v polfinale.