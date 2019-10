Slovensko sociološko društvo podelilo tradicionalne nagrade

Bled, 19. oktobra - Na tradicionalnem sociološkem srečanju, ki od petka poteka na Bledu, so se s podelitvijo nagrad Slovenskega sociološkega društva poklonili dosežkom slovenskih sociologov in sociologinj. Priznanje za znanstveno delo sta prejela Niko Toš in Mirovni inštitut, častni član društva pa je postal Ivan Bernik, so sporočili iz društva.