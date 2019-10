Pompeo in Stoltenberg o premirju na severovzhodu Sirije

Bruselj, 19. oktobra - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v petek zvečer na sedežu Nata generalnega sekretarja zavezništva Jensa Stoltenberga seznanil z dogovorom o premirju na severovzhodu Sirije, ki so ga dosegle ZDA in Turčija. Stoltenberg je dogovor pozdravil in izrazil prepričanje, da lahko prispeva k umiritvi razmer, poroča nemška tiskovna agencija dpa.