V vasi Korte zaznamovali 200. obletnico ustanovitve prve slovenske šole v Istri

Izola, 18. oktobra - V vasi Korte so danes slovesno zaznamovali 200. obletnico ustanovitve prve slovenske šole v Istri. Prireditve se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor Pahor. V nagovoru se je zahvalil vsem generacijam učiteljic in učiteljev, ki že dvesto let podajajo svojim učencem ne le znanje, tudi svojo dušo, so sporočili iz Pahorjevega urada.