Vrh EU še daleč od dogovora o večletnem proračunu

Bruselj, 18. oktobra - Voditelji članic EU so še daleč od dogovora o večletnem proračunu za obdobje 2021-2027, ki so ga sicer obljubili do konca leta. "Mislim, da dogovora decembra ne bo," je ocenil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je kritičen, da danes ni "nikakršnih novih elementov, nikakršnih usmeritev, ničesar".