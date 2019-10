V nesreči hudo poškodovan otrok

Nova Gorica, 18. oktobra - Novogoriške policiste so danes ob 14.36 obvestili o prometni nesreči na območju Dornberka, v kateri sta bila udeležena otrok, ki je vozil kolo, in 73-letni voznik osebnega avtomobila. Otrok je bil hudo poškodovan in so ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico, so za STA povedali na novogoriški policijski upravi.