Vozila brez vozniškega dovoljenja, na znake policistov pa nista ustavila

Nova Gorica/Maribor, 18. oktobra - Policisti so v četrtek in ponoči obravnavali dva voznika osebnih avtomobilov, ki se na znake policistov nista ustavila. Prvi se je pri begu zaletel v parkirana vozila in pobegnil peš, a so ga kmalu prijeli. Drugi se je kasneje sam ustavil. Obema so vozila zasegli in ju bodo kazensko ovadili.