Evropsko spletno domeno mogoče registrirati tudi zunaj EU

Bruselj, 19. oktobra - Danes začenjajo veljati nova pravila, po katerih bodo lahko državljani EU in Evropskega gospodarskega prostora domeno .eu registrirali tudi zunaj EU ne glede na državo bivanja. To bo olajšalo dostop do enotnega digitalnega trga tistim, ki živijo zunaj EU, so poudarili v Evropski komisiji.