Delnice na Ljubljanski borzi ta teden v povprečju zrasle

Ljubljana, 18. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je ta teden pridobil 0,62 odstotka, vlagatelji pa so opravili nekaj manj kot pet milijonov evrov prometa. Med blue chipi prve kotacije so največjo rast zabeležile delnice Intereurope, največji padec pa delnice Luke Koper. Največ zanimanja so vlagatelji znova pokazali za Krko.