Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 18. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma obarvali neenotno. Vlagatelje so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razočarali podatki o rasti kitajskega gospodarstva, ki je bila v tretjem letošnjem četrtletju najskromnejša v 27 letih. Razpoloženje so nekoliko izboljšali spodbudni poslovni rezultati nekaterih velikih družb.