Detektivi v ponedeljek z brezplačnimi nasveti

Ljubljana, 19. oktobra - Slovenski detektivi bodo v ponedeljek od 10. do 14. ure nudili brezplačne nasvete v zvezi z izvajanjem detektivske dejavnosti. Detektivi so se za pro bono dan odločili v počastitev obletnice ustanovitve Detektivske zbornice Republike Slovenije, so sporočili iz zbornice. Strankam priporočajo predhodno najavo.