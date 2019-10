Parlamentarna odbora podprla izgradnjo zahodne obvoznice Slovenska Bistrica

Ljubljana, 18. oktobra - Odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter za gospodarstvo sta na današnji skupni seji podprla izgradnjo zahodne obvoznice Slovenska Bistrica, ki je ključna za razvoj in rast tamkajšnjega podjetja Impol. Poslanci so bili zadovoljni, da so "presegli razlike med levimi in desnimi".