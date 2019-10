Podjetniški sklad s spodbudami za digitalno transformacijo malih podjetij

Ljubljana, 18. oktobra - Slovenski podjetniški sklad je danes v uradnem listu objavil razpis za spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetij. Gre za razpis, ki bo odprt do septembra 2022 oz. do porabe sredstev. Teh bo za 12,4 milijona evrov, zagotovila pa naj bi podporo okoli 120 projektov.