Kemis mora nelegalno zgrajeni podzemni rezervoar odstraniti do 15. aprila

Ljubljana, 18. oktobra - Inšpektorat RS za okolje in prostor je z odločbo z dne 14. oktobra Kemisu naročil, da mora nelegalni objekt, podzemni rezervoar za požarno vodo, v sklopu reciklažnega centra na Vrhniki odstraniti do 15. aprila 2020, so danes sporočili z okoljskega ministrstva. V primeru neizpolnitve te obveznosti bo stekel postopek izvršbe.